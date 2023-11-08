Военный суд в Уфе осудил добровольца за дезертирство

Судья Уфимского гарнизонного военного суда Александр Семенов приговорил к шести годам лишения свободы общего режима добровольца батальона имени Минигали Шаймуратова 29-летнего Рафаэля Мигранова, признав его виновным в дезертирстве в период мобилизации (ч. 3 ст. 338 УК РФ), сообщил «Ъ-Уфа» адвокат подсудимого Дмитрий Сайфуллин. По его словам, гособвинение запрашивало восемь лет. Санкции по статье предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

Как ранее рассказывал подсудимый «Ъ-Уфа», контракт с Минобороны России он подписал в июне 2022 года, узнав о гибели брата на СВО. В добровольческом отряде он служил минометчиком. О том, что контракт с Минобороны продлевается автоматически до окончания частичной мобилизации, по словам Рафаэля Мигранова, он не знал и, вернувшись через полгода домой в Иглинский район, продолжил работать машинистом в РЖД.

Вину обвиняемый признал частично и надеялся на условное наказание. Приговор будет обжалован.

Ранее Уфимский гарнизонный суд не рассматривал уголовные дела о дезертирстве во время СВО.

Венера Хисамова

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