В Самаре задержан мигрант из Узбекистана по подозрению в даче взятки полицейскому

В Самаре на станции Безымянка задержан иностранный гражданин, нарушивший режим пребывания на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России.

По данным «Ъ-Волга», задержан 33-летний гражданин Узбекистана. Проверка осуществлялась в ходе проведения оперативно-профилактической операции «Нелегал». Мужчина предъявил сотрудникам полиции бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина, в отрывной части которого выявлены признаки подделки. В ходе проведения проверки полицейские установили, что сведения о регистрации данного гражданина не соответствуют действительности. Эксперты выяснили, что оттиск штампа не соответствует представленным на исследование образцам. В ходе составления административного материала гражданин Узбекистана обратился к полицейским с просьбой не составлять административный протокол и передал должностному лицу незаконное денежное вознаграждение в сумме 10 тыс. рублей. Данный факт был задокументирован.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и по ч. 5 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

В настоящее время гражданин Узбекистана заключен под стражу. За нарушение режима пребывания на территории России суд вынес решение о наложении административного штрафа 2500 руб. с административным выдворением за пределы РФ.

Андрей Сазонов