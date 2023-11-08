В школе в Свердловской области произошел пожар в лаборантской

В школе №16 Дегтярска (Свердловская область) произошел пожар в лаборантской. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. В результате инцидента из здания были эвакуированы 324 учащихся, 31 педагог и сотрудники школы.

По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар уже потушен. Предварительной причиной пожара называть неисправность электрического шкафа.

Прокуратура Ревды начала проверку по данному инциденту. В ходе нее будет дана оценка соблюдению законодательства о противопожарной безопасности в школе.

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