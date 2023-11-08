Бывшего арзамасского чиновника осудили за взятки и злоупотребления

Арзамасский городской суд рассмотрел уголовное дело о получении взятки и злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего начальника управления экономики, инвестиций и жилищной политики районной администрации Дмитрия Митрофанова. Также его обвинили в ограничении прав предпринимателей с использованием служебного положения. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области и суде.

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По фабуле дела в 2015-2017 и 2019 годах чиновник информировал знакомого предпринимателя об электронных торгах на покупку квартир и прописывал в аукционной документации завышенные требования, сокращая круг потенциальных участников. Претендентов отсеивали и по формальным признакам: начальник управления также являлся членом аукционной комиссии. В итоге бизнесмен выиграл контракты на 11,7 млн руб.

За помощь в получении контрактов чиновник потребовал у коммерсанта взятку, пригрозив ему препятствиями на торгах. Тот передал обвиняемому 3,7 млн руб.

В суде добавили, что районная администрация за 35,2 млн руб. купила три десятка квартир, не отвечавших требованиям аукционной документации. Их фактическая стоимость оценивалась в 25,3 млн руб.

Подсудимому назначили десять лет шесть месяцев колонии строгого режима и оштрафовали на 6 млн руб. Также ему на восемь лет запретили занимать государственные должности.

Владимир Зубарев