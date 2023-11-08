В Башкирии среднемесячная зарплата вырастет за год на 12%

Согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития республики, среднемесячная заработная плата по итогам текущего года в Башкирии составит 55,6 тыс. руб., что на 12,5% больше уровня 2022 года, сообщил на заседании комитета Курултая Башкирии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики республики Айрат Фахретдинов.

По его словам, в 2024 году среднемесячная зарплата прогнозируется в размере 61,2 тыс. руб. В 2026 году она достигнет 69,8 тыс. руб. С 1 января 2024 года МРОТ увеличится на 18,5% и составит 19,2 тыс. руб.

Влада Шипилова

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