Сочинский суд взыскал с директора охранной организации больше 65 млн рублей

Хостинский районный суд Сочи вынес обвинительный вердикт в отношении директора охранной организации. Сергея Ледовского судили по статье об уклонении от уплаты налогов, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Суд установил, что с 2017 по 2020 год фигурант, будучи гендиректором ООО «Частная охранная организация «Витязь», уклонялся от уплаты НДС путем применения схемы «дробления бизнеса» – разделял деятельность и количество сотрудников между взаимозависимыми организациями, где он был фактическим руководителем. Сумма неуплаченных налогов превысила 90,3 млн руб.

Подсудимый вину не признал, от дачи показаний отказался. Его признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов). С него взыскали 200 тыс. руб. штрафа и почти 65,6 млн руб. ущерба государству.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram