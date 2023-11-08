SuperJob: 52% нижегородцев поддержали законопроект о борьбе с англицизмами

Более половины нижегородцев (52%) высказались в поддержку внесенного в Госдуму РФ законопроекта о борьбе с англицизмами и иностранными словами, которые используются в вывесках, текстах, названиях товаров, жилых районов и комплексов. Об этом сообщает сервис по поиску работу SuperJob на основании собственного исследования, проведенного среди экономически активного населения Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Против этого законопроекта высказались 27% опрошенных, еще 21% затруднились ответить. Сторонники законодательной инициалы аргументировали свою позицию тем, что «надо беречь русский язык» и что «в нашей стране должно быть все понятно для нас». Противники законопроекта заявили, что «названия уже существующие менять смысла нет». Он также отметили, что сейчас «явно есть направления, где финансирование гораздо нужнее, а если лишние деньги останутся, можно и вывесками заняться».

Сторонников инициативы больше среди нижегородев старше 45 лет (80%). Не владеющие английским языком респонденты поддерживают законопроект чаще тех, кто на нем говорит свободно (65% против 48% соответственно).

Андрей Репин