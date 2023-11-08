На станции Далматово грузовой поезд насмерть сбил человека

В Курганской области следственные орган и прокуратура проводит проверку по факту смертельного несчастного случая на железной дороге. Под поезд попал житель Далматово, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Происшествие случилось утром 8 ноября на станции Далматово. Грузовой поезд №1446 совершил наезд на местного жителя. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось.

Курганская транспортная прокуратур проверяет соблюдение требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следственные органы организовали проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

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