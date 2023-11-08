Саратовская область вошла в число регионов присутствия АЗС «Газпромнефть»

Саратовская область стала новым регионом присутствия сети автомобильных заправочных станций (АЗС) ООО «Газпромнефть — региональные продажи», сообщила пресс-служба компании.

Первую заправку открыли возле федеральной трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» на ул. Цветочная в селе Сторожевка. На АЗС можно приобрести топливо производства нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти»: бензин марок АИ-92 и АИ-95, высокотехнологичное топливо G-Drive 95, а также сезонное дизельное топливо.

Заправка работает по предоплате: сначала клиент оплачивает топливо, затем самостоятельно или при помощи сотрудников заправляет автомобиль на одной из трех колонок. Одновременно можно заправить шесть автомобилей, а расплатиться — наличными, картой или QR-кодом. Также на АЗС есть кафе и магазин, доступны некоторые автоуслуги.

«Станция открыта в рамках стратегии развития сети на федеральных автодорогах, где для автомобилистов особенно важен круглосуточный доступ к заправке качественным топливом, большой ассортимент нетопливных и сопутствующих товаров, а также комфорт зоны отдыха», — цитирует пресс-служба руководителя сети АЗС в РФ Олега Кузьменкова. Господин Кузьменков уверен в востребованности заправки саратовцами и гостями региона.

Дарья Васенина

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