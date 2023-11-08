Пермский НОЦ «Рациональное недропользование» планирует делать лекарства из борщевика Сосновского

Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» намерен заняться проблемой распространения в Пермском крае борщевика Сосновского. Об этом руководитель центра Павел Илюшин рассказал на встрече с губернатором Дмитрием Махониным.

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«Мы будем смотреть на него не только с точки зрения утилизации при помощи каких-то новых агротехнологий, но и, в рамках того же фармкластера, как на сырье с целью создания на его основе новых лекарственных препаратов», — сообщил господин Илюшин.

В ходе встречи руководитель НОЦ и лава региона обсудили создание в Прикамье фармацевтического кластера и вопросы поддержки молодых ученых. По итогам обсуждения Дмитрий Махонин поручил краевому минпрому совместно с Пермским НОЦ проработать вопрос расширения мер поддержки для молодых ученых, которые работают на благо региона, разрабатывают технологии для местной промышленности.

Научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» создан по Указу Президента в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Наука». Главная цель Пермского НОЦ – создать экосистему для обеспечения технологических прорывов с помощью потенциала активной и талантливой молодежи России.

НОЦ ведет работу по семи направлениям: «Углеводороды», «Твердые полезные ископаемые», «Новые материалы и вещества», «Химические технологии», «Цифровизация и роботизация производств и сервисов», «Энергетическое машиностроение», «Экология и безопасность территорий».