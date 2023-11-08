На «Нижнекамскнефтехиме» установят первый закрытый факел

На предприятии «Нижнекамскнефтехим» планируют установить первый закрытый факел. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Нижнекамскнефтехим» Фото: «Нижнекамскнефтехим»

Речь идет о бездымном факеле закрытого типа. Монтировать оборудование начнут в ноябре 2023 года. Работы планируется завершить к лету следующего года.

Всего на нижнекамском предприятии установлены 16 факелов, все они являются открытыми и срабатывают как предохранительные клапаны: при повышении давления на производственных установках на них подают сырье для утилизации. Данный способ является самым безопасным в мире.

При этом работа факела не превышает нормативных показателей, что подтверждают замеры аккредитованных лабораторий, включая независимые. Всего на предприятии за январь–сентябрь 2023 года провели свыше 10,7 тыс. исследований по атмосферному воздуху. Превышений нормативов не выявили.

"Ъ-Казань"