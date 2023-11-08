До конца года в Краснодаре высадят больше двух тысяч деревьев и кустарников

В Краснодаре до конца текущего года высадят больше 2 тыс. деревьев и кустарников. Озеленение начнется со второй половины ноября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Власти планируют высадить около 700 кустарников гибискуса и бирючины. На парковых аллеях посадят около 160 деревьев хвойных и лиственных пород: ясени, клены, ели, сосны и другие. К ним подсадят кустарники можжевельника, кипарисовика и туи, около 50 штук.

Как отметили в Центре озеленения и экологии, в краснодарском климате хорошо себя чувствуют мальвовые. Их соцветия при хорошем уходе могут украшать растения практически круглый год. Бирючина же имеет плотные листья, которые почти не сбрасывает в теплом краснодарском климате, но даже при резком ухудшении погоды переносит морозы.

Вячеслав Рыжков

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