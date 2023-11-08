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Искусственный интеллект будут внедрять в работу нижегородских органов власти

Правительство Нижегородской области и нижегородское отделение ПАО «Сбербанк» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого намерены совместно заниматься развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщает пресс-служба регионального правительства, стороны намерены проводить исследования и испытывать различные технологии ИИ в здравоохранении, строительстве, на транспорте, в сфере защиты окружающей среды и в работе органов исполнительной власти.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В рамках подписанного соглашения также обсуждается возможность оснащения цифровыми технологиями объектов транспорта, спортивных объектов, промышленных и коммерческих предприятий, других объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.

«Искусственный интеллект может существенно упростить многие процессы. Поэтому планируем с коллегами сосредоточиться на его внедрении в наиболее прикладных отраслях»,— отметил при подписании соглашения заместитель губернатора Егор Поляков.

Андрей Репин

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