В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе в 10:20 была объявлена воздушная тревога. Соответствующее оповещение опубликовал губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В связи с воздушной тревогой морской и наземный общественный транспорт города прекратил движение.

Через 10 минут Михаил Развожаев объявил отбой тревоги. Из-за чего именно она была объявлена, пока не уточняется. Однако губернатор уточнил, что дым в районе Севастопольской бухты связан с использованием военными табельных средств маскировки.

Татьяна Ручкина

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