Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Николая Котолевского переизбрали главой Калачеевского района Воронежской области

Совет народных депутатов Калачеевского района Воронежской области путем открытого голосования избрал на должность главы района Николая Котолевского, который занимает ее с 2009 года. Об этом сообщили в администрации района.

В конкурсе на замещение должности также участвовал глава Ширяевского сельского поселения Калачеевского района Александр Макаровский, занимающий этот пост с 2012 года.

Николай Котолевский родился 9 декабря 1961 года в селе Подгорном Калачеевского района. В 1979-м окончил местный техникум механизации сельского хозяйства, в 1990-м — Воронежский сельскохозяйственный институт имени Глинки (ныне — Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I). Также господин Котолевский проходил срочную службу в армии в 1981-1983 годах. С 1984 по 1986 год был секретарем комитета комсомола при Калачеевском райкоме ВЛКСМ.

Затем два года проработал агрономом на местном предприятии по производству свинины, еще 11 лет — на аналогичной должности в колхозе «Подгоренский». После этого был назначен председателем местной сельскохозяйственной артели «Манинское», впоследствии возглавил ЗАО «Манино».

В органах власти господин Котолевский начал работать в 2003 году с должности первого замглавы администрации Калачеевского района — начальника управления сельского хозяйства. На этой должности он проработал два года. В 2005-2009 годах возглавлял управление аграрной политики Воронежской области. После этого четыре месяца занимал должность замруководителя аналогичного департамента, пока не стал руководить администрацией Калачеевского района.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...