Николая Котолевского переизбрали главой Калачеевского района Воронежской области

Совет народных депутатов Калачеевского района Воронежской области путем открытого голосования избрал на должность главы района Николая Котолевского, который занимает ее с 2009 года. Об этом сообщили в администрации района.

В конкурсе на замещение должности также участвовал глава Ширяевского сельского поселения Калачеевского района Александр Макаровский, занимающий этот пост с 2012 года.

Николай Котолевский родился 9 декабря 1961 года в селе Подгорном Калачеевского района. В 1979-м окончил местный техникум механизации сельского хозяйства, в 1990-м — Воронежский сельскохозяйственный институт имени Глинки (ныне — Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I). Также господин Котолевский проходил срочную службу в армии в 1981-1983 годах. С 1984 по 1986 год был секретарем комитета комсомола при Калачеевском райкоме ВЛКСМ. Затем два года проработал агрономом на местном предприятии по производству свинины, еще 11 лет — на аналогичной должности в колхозе «Подгоренский». После этого был назначен председателем местной сельскохозяйственной артели «Манинское», впоследствии возглавил ЗАО «Манино». В органах власти господин Котолевский начал работать в 2003 году с должности первого замглавы администрации Калачеевского района — начальника управления сельского хозяйства. На этой должности он проработал два года. В 2005-2009 годах возглавлял управление аграрной политики Воронежской области. После этого четыре месяца занимал должность замруководителя аналогичного департамента, пока не стал руководить администрацией Калачеевского района.

Алина Морозова

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