Средняя реальная заработная плата в Удмуртии выросла на 8,5% с начала года

В Удмуртии по итогу января-августа 2023 года средняя заработная плата составила 49,9 тыс. руб., что на 15% больше показателя за прошлый год. С учетом инфляции рост составил 8,5%, сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Среди регионов ПФО по уровню оплаты труда Удмуртия традиционно находилась на седьмом месте. Лидерство регион уступил Татарстану — 58,9 тыс. руб.

При этом в организациях, осуществляющих добычу полезных ископаемых, оплата труда выше средней на 30,6 тыс. руб., в финансовых и страховых — на 22,3 тыс. руб. Однако зарплата работников сферы культуры, спорта, организаций досуга и развлечений, а также гостиниц и предприятий общественного питания отстает от среднего уровня на 13-20 тыс. руб.