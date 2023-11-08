На съезде с ЗСД на Благодатную улицу в Петербурге сгорел автомобиль
Автомобильный пожар утром 8 ноября произошел в Московском районе Санкт-Петербурга.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, информация о ЧП на участке Западного скоростного диаметра (Север) на съезде на Благодатную улицу поступила в 09:09.
В легковом автомобиле происходило горение в моторном отсеке.
На пожар выезжали 10 человек личного состава и две единицы техники. Однако их помощь не потребовалась, поскольку огонь был потушен до прибытия спасателей.
Марку сгоревшей машины в ведомстве не уточнили.
Сведения о пострадавших не поступали.