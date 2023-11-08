В Крыму на сельскохозяйственных ярмарках выявили завышение цен на сахар и овощи

В нескольких городах и поселках Крыма на сельскохозяйственных ярмарках выявили завышение цен на сахар-песок и овощи борщевого набора. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Юрия Гоцанюка Фото: Telegram-канал Юрия Гоцанюка

Министерство промышленной политики Крыма провело выездные мониторинги ценовой ситуации. В Феодосии и пгт Коктебель обследовали 29 предприятий розничной торговли. На рынке «Крымский» выявили отсутствие ценников на большую часть товаров и превышение рекомендуемых цен. Также на рынке отсутствовали социальные лавки.

В селе Крымское в Сакском районе обследовали семь объектов торговли. На трех из них были до 20% превышены рекомендуемые цены на сахар-песок и на 14% — на овощи борщевого набора.

В шести магазинах несетевой розницы в Красногвардейском районе также зафиксировали превышение рекомендуемых цен на овощи борщевого набора в среднем до 20%. На оптово-розничном рынке в пгт Красногвардейское цены на овощи борщевого набора соответствовали рекомендуемым.

В Белогорске представители регионального минпромторга посетили 10 магазинов сетевой и несетевой розницы и один продовольственный рынок. На всех объектах цены соответствовали рекомендуемым.

«С субъектами хозяйствования, в деятельности которых выявлены факты превышения цен, проведена разъяснительная работа о недопущении установления экономически необоснованных цен, обязательном соблюдении правил торговли и обеспечении наличия ценников на товары»,— отметил Юрий Гоцанюк.

Татьяна Ручкина

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