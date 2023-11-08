Один из ведущих урогинекологов России проведет консультации и операции в Краснодаре

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Заслуженный врач РФ, д. м. н., профессор кафедры урологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, член Российского общества урологов и Международного общества урогинекологов Михаил Гвоздев проведет серию консультаций и операций совместно с врачами клиники мужского и женского здоровья OXY-center в Краснодаре.

Консультации пройдут 13 декабря, операционный день назначен на 14 декабря.

Михаил Гвоздев — выдающийся эксперт в урологии и гинекологии, специализирующийся на хирургии патологий мочеполовой сферы и коррекции осложнений после ранее проведенных операций.

— Мы уже несколько лет сотрудничаем с Михаилом Юрьевичем, и это большая честь,— сообщила заведующая отделением оперативной гинекологии OXY-center Наталья Князева.— Наша задача — помочь женщинам даже с самыми сложными случаями получить оперативное лечение высокого уровня в комфорте, без утомительной поездки в Москву. Именно для этого мы приглашаем ведущего специалиста России к нам, в Краснодар, в клинику OXY-center.

Для записи на прием можно заполнить форму обратной связи на сайте или позвонить по телефону клиники 8-800-500-44-55.

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