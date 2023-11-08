В Челябинске перенесли концерт Алексея Чумакова

Концерт Алексея Чумакова во дворце спорта «Юность» не состоится в запланированный день – 10 ноября. Как сообщают городские зрелищные кассы, он переносится на другую дату, которая станет известна позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Билеты на концерт все еще доступны к покупке. По данным сайта по продаже билетов (городские зрелищные кассы), за несколько дней до концерта не раскуплено и половины мест в зале.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 7 ноября также был отменен концерт Николая Носкова из-за болезни артиста.

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