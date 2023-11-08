Енисейское речное пароходство в 2024 году получит четыре баржи

В рамках контракта, заключенного с Самусьским судостроительным заводом, Енисейское речное пароходство — «дочка» «Норникеля» в 2024 году ожидает четыре новых баржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Контракт на постройку 10 несамоходных барж общей стоимостью более 2 млрд руб. был подписан в мае 2021 года. В прошлом году компания получила две новые баржи, а в 2023-м четыре. Контракт подписан на три года. Ранее сообщалось, что его общая стоимость составила более 2 млрд руб.

По данным генерального директора ООО «Норникель-Енисейское речное пароходство» («Норникель-ЕРП») Ольги Ксанф, компания намерена заказать еще десять барж, однако их строительство пока в процессе проработки. Всего в 2023 году по оперативным данным «Норникель-Енисейское речное пароходство» перевезло 3,3 млн т грузов при плане – 3,5 млн т, прошлогодний показатель – 3,7 млн т. Снижение в компании объяснили завершением первого этапа «Серного проекта».

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Лолита Белова