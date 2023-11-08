Рублю прогнозируют рост

Глава Сбербанка увидел предпосылки для дальнейшего укрепления рубля, но собеседники “Ъ FM” полагают, что это ненадолго. Фундаментальный курс российской валюты составляет 85-90 руб. за доллар, заявил Герман Греф. И, по его словам, есть «целый ряд факторов», которые будут поддерживать курс. Аналитики согласны, что нынешний уровень в 92 руб. за доллар — не предел снижения. Однако это справедливо только в краткосрочной перспективе. Тему продолжит Владислав Викторов.

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Налоговый период, который уже подошел к концу, позволил пополнить казну на рекордный с апреля 2022-го 1,64 трлн руб. нефтегазовых доходов. Для этого экспортерам пришлось избавиться от больших запасов валюты, что и поддержало рубль.

И хотя этот фактор уже отыгран, тренд на укрепление российской валюты наметился, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Нынешние котировки точнее отражают реальную стоимость рубля. Поэтому он не исключил, что вскоре доллар опустится к отметке в 85 руб. Но это тоже лишь временное явление, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк:

«После окончания этого сильного налогового периода говорить о том, что осталось влияние множества факторов для дальнейшего укрепления рубля, преждевременно.

Сейчас мы видим стабилизацию курса, но все же маловероятно, что рубль выйдет за эти границы и закрепится ниже.

Есть, конечно, риск снижения объема валютной выручки от экспортеров, в первую очередь потому, что сейчас снижается стоимость нефти. Она достигла минимумов за последние два месяца».

7 ноября январские фьючерсы на Brent опустились до $82 за баррель с $96 в сентябре. Хотя рынок ожидает рекордного дефицита углеводородов более чем в 3 млн баррелей в сутки. Это дает основание полагать, что нынешнее падение сырьевых котировок все же временное явление, говорят эксперты. Однако нельзя исключать и форс-мажоры, отмечает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских:

«"Черный лебедь" здесь будет связан как раз все с той же ценой на нефть.

Если вдруг мы увидим, что где-то резко происходит замедление экономики, будет падать спрос, соответственно, начнет снижаться и стоимость нефти. Еще один фактор — геополитические риски. Естественно, это будет отражаться на курсе рубля».

Однако оптимистично настроен не только глава Сбербанка, но еще и Минфин. На прошлой неделе глава ведомства Антон Силуанов заявлял, что принятые властями меры по валютному регулированию стабилизировали ситуацию. И действительно на одном только указе Владимира Путина о продаже экспортерами выручки в середине октября доллар подешевел на 4 рубля, и с тех пор российская валюта лишь улучшала свои позиции.

Даже в Центробанке признали: волатильность действительно «несколько снизилась». Другой вопрос, какие выводы из этого сделают власти в 2024 году, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании Регион Валерий Вайсберг.:

«Важный момент, какие решения правительство примет по поводу продления или модификации правил продажи валютной выручки, то есть какая информация будет у правительства. Пока есть некая неопределенность, если мы говорим о перспективах всего 2024 года.

Вполне возможно, что экспортеры смогут, продавая больше валюты на споте, например, хеджироваться и получать обратно валюту через квартал — то есть произойдет подстройка рынка. Вот эта ситуация может помешать рублю в дальнейшем укрепляться».

В целом собеседники “Ъ FM” сходятся во мнении, что до конца года доллар еще может опуститься до 90 руб. и даже чуть ниже. Но они напоминают, что уже в марте в России состоятся президентские выборы, после которых, скорее всего, валютный курс будет привлекать меньше внимания властей.

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