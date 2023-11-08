За девять месяцев бизнесменам Татарстана оказали поддержку на 992 млн рублей
В Татарстане за январь–сентябрь 2023 года Фонд поддержки предпринимательства оказал финансовую поддержку бизнесменам на 992,2 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Всего помощь получили 403 бизнесмена. Кроме того, 62 самозанятых в Татарстане получили микрозаймы на 13,3 млн руб.
В пресс-службе добавили, что свыше 1,7 тыс. бизнесменов Татарстана за январь–сентябрь воспользовались услугами регионального центра поддержки экспорта, 57 предпринимателей заключили экспортные контракты на $18,73 млн.