На ремонт дорог в центре Уфы потратят до 48 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы в рамках «Безопасные качественные дороги» ищет подрядчика ремонта улиц Дзержинского и Благоварской, сообщается на сайте госзакупок. Общая начальная цена контрактов составляет около 48 млн руб. Итоги аукционов подведут 17 ноября. Работы профинансирует городской бюджет.

Согласно техзаданиям, обе дороги будут ремонтироваться с 20 мая по 23 сентября 2024 года. На дорогах установят люки и тротуары, отремонтируют бордюры, постелют асфальт и нанесут разметку.

Венера Хисамова

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