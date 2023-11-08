На модернизацию больниц и поликлиник в Уфе до 2029 года направят 8 млрд рублей

На модернизацию учреждений здравоохранения в Уфе в 2024-2029 годы направят 8 млрд руб. из бюджета Башкирии. Соответствующая региональная программа утверждена постановлением правительства республики от 3 ноября, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации. Документ разработан министерством здравоохранения Башкирии, участниками программы являются региональное министерство здравоохранения и администрация Уфы.

В 2024 году в рамках программы выделят 500 млн руб., с 2025 по 2029 годы — по 1,5 млрд.

Как указано в документе, из 74 зданий поликлиник для взрослых в Уфе 68 требуют капитального ремонта, 54 из них включены в программу. Также в нее вошли 11 зданий больниц, где лечат взрослых. Из имеющихся в Уфе 44 зданий детских поликлиник 42 нуждаются в капремонте, 33 включены в программу. Из 18 республиканских больниц для жителей Башкирии, расположенных в Уфе, 14 нуждаются в ремонте. Из девяти стоматологических поликлиник шесть требуют ремонта.

В общей сложности будет выделено 3,47 млрд руб. на капремонт 118 зданий больниц и поликлиник Уфы и 4,53 млрд руб. — на оснащение их оборудованием, мебелью и оргтехникой. Планируется увеличить удовлетворенность населения медицинским обслуживанием с 43,3% в 2022 году до 71% в 2029 году, а также уменьшить долю зданий медорганизаций, требующих капремонта, с 31,43% до 26%, и снизить долю устаревшего медицинского оборудования, эксплуатируемого десять и более лет, с 45,3% в 2022 году до 38% в 2029 году.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте