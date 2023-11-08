Из-за обрыва контактной сети в Новороссийске образовались огромные пробки

Ранним утром 8 ноября в Новороссийске произошел обрыв контактной сети троллейбусов на улице Магистральной в районе Импортпищепрома в направлении Восточного района. Оказалось затруднено движение в сторону Шесхариса, сообщил замглавы города-героя Александр Яменсков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс Карты» Фото: «Яндекс Карты»

На место аварии выехала бригада. Был сокращен интервал между автобусами в направлении Мефодиевской и Шесхариса.

Из-за аварии, как сообщает «Новороссийский рабочий», в городе образовались огромные пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», практически полностью в обе стороны стоит Анапское шоссе. Сильно затруднено движение по улице Видова в сторону центра города. Большие пробки образовались также в районе Кирилловки и Борисовки.

Вячеслав Рыжков

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