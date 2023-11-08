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Совладелец пермского завода запустил производство геотекстиля в Нытве

ООО «Политекс» запустило в ТОСЭР (территория опережающего развития) «Нытва» новое производство геотекстиля, использующегося в строительстве дорог. Инициаторы проекта приобрели и отремонтировали производственное здание и установили современное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Генеральный директор ООО «Политекс» Андрей Ким рассказал, что на данный момент для дальнейшего производства синтетической нити геотекстиля в регионе подобрано оборудование, в 2024 году планируется реконструкция соседнего здания. В рамках реализации проекта на предприятии будет доступно 37 новых рабочих мест, из них создано уже 10.

Господин Ким является одним из учредителей и генеральным директором ООО «Политекс» с июля 2019 года. Доходы организации за 2022 год составили 1,8 млн руб., убытки — 1,7 млн руб. Андрей Ким также является директором и совладельцем ООО «Прогресс-М» — организация занимается производством нетканых текстильных материалов и изделий. Другой учредитель «Политекс», Андрей Харин, является председателем коллегии адвокатов Пермского края «Амида».

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