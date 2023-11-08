В Димитровграде «КамАЗ» сбил насмерть велосипедиста и скрылся

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя села Приморское Ульяновской области. Он признан виновным в нарушении автомобилистом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека с оставлением места его совершения (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Информацию разместила прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, 19 августа минувшего года 54-летний водитель автомобиля «КамАЗ» с полуприцепом во время поворота у дома по ул. Куйбышева в Димитровграде столкнулся с велосипедом, на котором ехал мужчина После аварии водитель скрылся с места происшествия.

Велосипедист скончался от полученных травм. В итоге суд приговорил автомобилиста к пяти годам колонии-поселения с лишением права управлять транспортом в течение трех лет.

Георгий Портнов