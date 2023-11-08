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обновлено 09:36

Владельцы исторического здания поликлиники на ул. Лебедева не смогли оспорить его изъятие

Пермский краевой суд оставил в силе решение Мотовилихинского райсуда об изъятии у двух предпринимателей в краевую собственность старинного здания поликлиники на ул. Лебедева, 11. Собственники памятника архитектуры — Владимир Понькин и Екатерина Никишина — не смогли обжаловать решение об изъятии у них этой недвижимости. Как сообщила в своем аккаунте в соцсети активистка Анастасия Мальцева, решение Пермского краевого суда было принято 31 октября.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«…Таким образом, исследованными доказательствами по делу подтверждено бесхозяйственное содержание памятника культурного наследия ответчиками, невыполнение ими требований к его сохранению. Объекту культурного наследия грозит полная утрата, что является грубым нарушением законодательства об объектах культурного наследия…» — процитировала госпожа Мальцева часть решения суда.

Трехэтажное здание бывшей поликлиники на ул. Лебедева, 11, имеет площадь около 5 тыс. кв. м. Здание, возведенное в конце 1920-х годов, является объектом культурного наследия. До 2011 года оно находилось в муниципальной собственности, пока администрация Перми не продала его на аукционе Владимиру Понькину и Екатерине Никишиной. В начале этого года краевая госинспекция по охране объектов культурного наследия потребовала в суде изъять здание у собственников. По мнению инспекции, владельцы не исполняли обязанности по надлежащему содержанию объекта. Летом требования истца удовлетворил Мотовилихинский райсуд. Решение оспаривалось ответчиками в Пермском краевом суде. Параллельно краевые власти запланировали в бюджете Пермского края более 631 млн руб. на восстановление этого объекта.

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