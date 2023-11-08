Облсуд не выпустил из-под ареста соучастника челябинского депутата

Челябинский областной суд оставил под стражей генерального директора ООО «Производственный координационно-консультационный центр „Челябинскавтотранс“» Алексея Алексеенко, который вместе с депутатом Виталием Паутовым обвиняется в посредничестве по взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Фигурант будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 16 декабря, сообщает прокуратура Челябинской области.

Сторона защиты Алексея Алексеенко, пытаясь обжаловать меру пресечения, просила назначить домашний арест или иную более мягкую меру пресечения. Но областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в середине октября сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали депутата Челябинской городской думы Виталия Паутова и руководителя строительной компании Алексея Алексеенко. По версии следствия, с сентября 2017 года по июль 2020-го они выступили посредниками при передаче взятки в сумме 2 млн руб. сотрудникам администрации регионального центра за содействия в выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома при отсутствии законных оснований на земельный участок.

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