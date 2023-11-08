В Липецкой области рассмотрят уголовное дело об изготовлении 400 кг наркотиков

Липецкий областной суд рассмотрит уголовное дело двоих жителей Алтайского края об изготовлении наркотиков в особо крупном размере (ч.5 ст. 228.1 УК РФ, до 20 лет колонии). Об этом сообщила облпрокуратура. Мужчины в возрасте 40 и 46 лет обвиняются в изготовлении почти 400 кг наркотиков. Их имена не раскрываются.

По версии следствия, в мае 2022 года один из обвиняемых купил дом в одном из сел Липецкого района. Вместе с подельником он приспособил постройки на территории домовладения под «нарколабораторию». Указанный объем запрещенных веществ они изготовили в ноябре того же года.

Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена полицейскими. Наркотики из незаконного оборота изъяты.

Ранее два организатора «нарколаборатории» в Липецке получили 30 лет лишения свободы на двоих.

Алина Морозова

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