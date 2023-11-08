50% жителей Ижевска против вывесок и рекламы с англицизмами

В столице Удмуртии половина опрошенных жителей поддерживают законопроект, согласно которому все вывески, рекламу и названия жилых комплексов следует писать на русском языке. Однако еще 23% ижевчан выступают против борьбы с англицизмами и иностранными словами, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob. 27% затруднились оценить законопроект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Отмечается, что сторонников инициативы больше среди респондентов старше 45 лет — 74%. Кроме того, чаще законопроект поддерживают ижевчане, не владеющие английским языком, — 69%.