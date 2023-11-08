В Ростовской области на берегу реки Кумшак высадили деревья

В Ростовской области высадили новые деревья на берегу реки Кумшак в Цимлянском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Работы велись в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

В границах Лозовского сельского поселения сотрудниками Региональной корпорации развития были высажены 25 лиственных саженцев деревьев. В 2019-2020 годах русло реки на этом участке было расчищено.

В правительстве Ростовской области отметили, что в регионе продолжается работа по расчистке рек в рамках регионального проекта по сохранению водных объектов. В 2023 году власти подготовили проектно-сметную документацию на расчистку 13 км реки Черной в Шолоховском районе. Планируется разработка документации для расчистки рек Быстрой в Морозовском и Тацинском районах, Чепрак в Пролетарском районе и Егорлычек в Егорлыкском районе.

Анастасия Назарова