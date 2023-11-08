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Жительницу Сарапула обвиняют в убийстве мужа из-за ссоры

В Сарапуле заключили под стражу 38-летнюю местную жительницу, которую обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Жертвой преступления стал ее супруг, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В частности, по данным следствия, трагедия произошла в ночь на 4 ноября. Тогда женщина вместе с 38-летним мужем употребляли дома алкоголь. Однако вечер закончился ссорой, в ходе которой обвиняемая несколько раз ударила супруга ножом.

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