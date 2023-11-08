Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В IT-сервисе для бизнеса «Битрикс24» нашли восемь уязвимостей

Банк данных угроз и безопасности информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФТСЭК) зарегистрировал восемь уязвимостей сервиса для управления бизнесом «Битрикс24». Из-за этих уязвимостей в теории можно получить незаконный доступ к защищаемой информации сервиса.

В разговоре с изданием РБК представитель «1С-Битрикс» заявил, что все облачные версии «Битрикс24» «давно обновлены и защищены от этих уязвимостей». По его словам, последние объявленные уязвимости не могут использовать анонимные внешние посетители, а только внутренние пользователи с большими полномочиями.

Информация о проблемах сервиса «Битрикс24» появилась в базе ФТСЭК 1 ноября. Согласно базе, эти уязвимости позволяют выполнить произвольный JavaScript-код, а также атаковать межсайтовый скриптинг (XSS). В базе этой уязвимости присвоен «критический уровень опасности». Информация об их устранении в базе отсутствует.

Бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий, который первым обратил внимание на появление уязвимостей в базе, отмечает, что ФСТЭК отвечает за техническую защиту конфиденциальной информации госорганов и владельцев критической информационной инфраструктуры. Критичные уязвимости должны быть устранены в течение 24 часов, менее критичные — от семи до 30 дней.

Сервис «Битрикс24» принадлежит компании «1С-Битрикс», разрабатывающей системы управления веб-проектами и корпоративными порталами. Согласно информации IT-маркетплейса Market.CNews, «Битрикс24» в 2023 году является лидером рейтинга CRM-систем для среднего и малого бизнеса. Портал предоставляет доступ к корпоративному чату, диску, календарю, группам и другим инструментам, а также системе управления продажами и коммуникациями с клиентами (CRM), контакт-центру. В 2021 году на сервисе было зарегистрировано 10 млн компаний.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...