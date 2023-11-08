Госавтоинспекция выясняет обстоятельства смертельного ДТП с пенсионеркой

В Еманжелинском районе Челябинской области на 31 км автодороги Коелга – а/д Челябинск – Троицк водитель BMW 528 сбил 74-летнюю пожилую женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, сообщает госавтоинспекция Челябинской области.

По предварительным данным, авария произошла 8 ноября в 18:10. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте – в 120 м от пешеходного перехода. В это время 42-летний водитель из-за тумана не смог увидеть женщину. Избежать столкновения не удалось.

Госавтоинспекция региона просит водителей использовать противотуманные фары, а пешеходов – снабдить одежду светоотражающими элементами, и быть внимательнее при переходе дорог.

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