Половина жителей Краснодара поддержали перевод вывесок на русский язык

51% краснодарцев поддержали внесенный в Госдуму законопроект о переводе на русский язык всех надписей и вывесок, текстов в рекламе, а также названий товаров, районов и ЖК. В исследовании сервиса SuperJob говорится, что 75% поддерживающих — люди старше 45 лет.

Жители Краснодара, поддерживающие законопроект, считают, что вывески должны быть понятными. Не владеющие английским языком краснодарцы поддерживают законопроект чаще тех, кто свободно говорит на английском (69% против 47% соответственно).

26% жителей столицы Кубани высказались против инициативы. Они отмечают, что уже существующие названия менять бессмысленно. Также есть те, кто считает, что сейчас нужно финансировать более важные направления.

23% затруднились с оценкой законопроекта. Они предложили делать вывески на двух языках.

Татьяна Ручкина

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