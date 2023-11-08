Иркутская прокуратура выявила махинации с зарплатами в больнице

Материалы прокуратуры Иркутской области стали основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве с зарплатами медиков. По данным прокурорской проверки, в период с марта 2020-го по август 2023 года сотрудникам больницы Тайшетского района начислялась повышенная зарплата согласно сведениям в системе бухгалтерского учета. В деле указывается, что излишне начисленные денежные средства фактически сотрудники не получали, а вся сумма на основании фиктивной документации, представленной в банковскую организацию, перечислялась на счет одной из сотрудниц медучреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полученные денежные средства женщина переводила бухгалтеру. Предполагаемый ущерб составил свыше 7 млн руб., рассказали в прокуратуре региона.

Надзорное ведомство направило материалы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция — десять лет лишения свободы).

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Илья Николаев