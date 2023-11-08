В Башкирии дважды сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

Сегодня утром на улице Коммунистической в Стерлитамаке 33-летний водитель Lada Granta сбил 64-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него наехала 53-летняя местная жительница за рулем Hyundai Solaris. Пострадавший скончался на месте аварии до приезда скорой помощи, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

Установлено, что погибший шел на работу. МВД проводит проверку по факту ДТП.

Венера Хисамова

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