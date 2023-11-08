На проект нового здания аэровокзала в Магнитогорске выделили 105 млн рублей

АО «Международный аэропорт Магнитогорска» объявило электронный аукцион на разработку проекта нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий. Начальная цена контракта составляет 105,6 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, исполнитель должен подготовить проектную документацию для строительства трехэтажного здания с габаритами 51 на 60 м. Проектная пропускная способность терминала составит 200 пассажиров в час. Здание должно иметь не менее двух выходов на посадку с возможностью использования телетрапов. В техзадании указано, что пассажирский терминал – это простое по формообразованию, близкое к прямоугольному в плане здание с тремя выступающими объемами лестнично-лифтовых узлов со стороны перрона. К двум из этих объемов будут примыкать переходы к телескопическим трапам. В соответствии с этим предусмотрено пять вариантов фасадов здания.

Срок завершения проектных работ, которые включают получение положительного заключения государственной экспертизы, – не позднее 20 декабря 2024 года.

Заявки на участие в аукционе принимают до 6 декабря. Итоги поведут 15 декабря.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сейчас в аэропорту Магнитогорска проводится реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая началась в 2022 году. Контракт стоимостью 5,77 млрд руб. выполняет московская компания «Альмакоргруп». Средства выделены по федеральной программе «Развитие региональных аэропортов».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте