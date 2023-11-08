Сроки ремонта моста через реку Игерманка в Ижевске перенесли из-за задержки в поставках

В столице Удмуртии подходят к концу работы по реконструкции автомобильного моста через речку Игерманка, расположенного в мкрн Новый Игерман. Как сообщает пресс-служба администрации города, подрядчик заасфальтировали проезжую часть и тротуары, а также нанес разметку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Строителям предстоит установить барьерное ограждение моста и провести благоустройство прилегающей территории. Завершить работы планируется с задержкой, к 12 ноября. Перенос сроков связывают с задержкой поставки комплектующих от завода-изготовителя.

Напомним, мостовое сооружение соответствует всем современным требованиям безопасности. Его грузоподъемность составит 65 т, а стоимость объекта — 30,6 млн руб.