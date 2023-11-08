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обновлено 10:32

Сроки ремонта моста через реку Игерманка в Ижевске перенесли из-за задержки в поставках

В столице Удмуртии подходят к концу работы по реконструкции автомобильного моста через речку Игерманка, расположенного в мкрн Новый Игерман. Как сообщает пресс-служба администрации города, подрядчик заасфальтировали проезжую часть и тротуары, а также нанес разметку.

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Строителям предстоит установить барьерное ограждение моста и провести благоустройство прилегающей территории. Завершить работы планируется с задержкой, к 12 ноября. Перенос сроков связывают с задержкой поставки комплектующих от завода-изготовителя.

Напомним, мостовое сооружение соответствует всем современным требованиям безопасности. Его грузоподъемность составит 65 т, а стоимость объекта — 30,6 млн руб.

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