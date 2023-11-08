Две девушки обвиняются в проведении незаконных азартных игр в Уфе

Калининский районный суд Уфы рассмотрит обвинительное заключение в отношении двух уфимок, которые обвиняются в организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это 25-летняя Алена Никулина и 28-летняя Мария Джичоная.

По версии следствия, Алена Никулина и Мария Джичоная, имея опыт работы в компьютерных клубах, проводивших незаконные игры, решили открыть свое игорное заведение.

В марте 2022 года девушки арендовали квартиру в микрорайоне Черниковка, закупили компьютеры с программным обеспечением и, пригласив постоянных посетителей игровых клубов, проводили азартные игры. Доступ в квартиру был ограничен, клиентов запускали только после предварительного звонка.

Незаконную деятельность пресекла полиция. Обвиняемые признали вину.

Майя Иванова

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