В Тюмени из-за тумана задержали вылет и прилет семи рейсов

Авиарейсы на прилет и вылет задержаны в международном аэропорту Тюмени «Рощино» из-за тумана, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, отложено прибытие шести рейсов и вылет одного.

На прилет задержаны два рейса из Красноярска и по одному из Москвы (Шереметьево), Сургута, Салехарда и Урая. На вылет из тюменского аэропорта задержан рейс по направлению Москва (Шереметьево).

Туман окутал Тюмень вечером 7 ноября. Местное издание 72.RU сообщает, что из-за погодных условий ограничена видимость на федеральной трассе Тюмень—Омск: в Абатском и Ишимском районах.