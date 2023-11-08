Пермский бизнесмен регистрирует торговый знак Orgasm

Физлицо из Перми Юрий Малых регистрирует два товарных знака. Информация об этом появилась на сайте znakoved.ru.

По информации сайта, заявки на регистрацию господином Малых знаков «Пермский период» и «Orgasm» поступили 31 октября. Среди перечня товаров и услуг знаков числятся косметические продукты, пластыри, дезинфицирующие средства.

Согласно открытым данным, с 2005 по 2016 год Юрий Малых занимал должность генерального директора ООО «Пермский завод пластмассовых изделий». Также господин Малых являлся руководителем ООО «Торговый дом «Кама»» и ООО «УБХ-Пермь». Эти организации впоследствии были ликвидированы.