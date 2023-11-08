В морпорту Тамань могут построить хранилища для опасных грузов

Тамань является одним из морских портов, где «наиболее вероятно» организуют строительство хранилищ для аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия. Минпромторг и комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды в список также включают морпорты Усть-Луга и Восточный, сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ

В середине октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект Минпромторга РФ о развитии портовых мощностей для перевалки опасной химии. До 17 ноября в документ должны внести правки. Также предлагается изменить законы об экологической экспертизе и об охране окружающей среды, Градостроительный и Водный кодексы, чтобы разрешить размещать указанные опасные грузы в водоохранных зонах в морпортах.

В Минпромторге отмечают, что разрешение на размещение в морпортах спецхранилищ соответствует общемировой практике. В законопроекте предлагается хранить опасные грузы на специализированных терминалах в портах, но за пределами границ прибрежных защитных полос. Их хранение близко к берегу позволит снизить риски влияния на окружающую среду при перевалке, а также сохранять качество продукции за счет отсутствия дополнительных операций по перегрузке.

Порты Усть-Луга, Тамань и Восточный обеспечивают выход к западному, южному и восточному направлениям, что позволит наладить взаимодействие с потребителями из Африки, Южной Америки, Турции и стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна. Также эти порты многопрофильны и обладают необходимой инфраструктурой, считают эксперты.

Татьяна Ручкина

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