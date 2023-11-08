Условный срок получил владелец омского батутного центра, где травмировались дети

В Омске владелец батутного центра Gravity осужден за оказании небезопасных услуг. Предпринимателю назначили два года условно с аналогичным испытательным сроком, также он должен выплатить потерпевшим 645 тыс. руб. компенсации морального вреда, рассказала официальный представитель управления Следственного комитета России по Омской области Лариса Болдинова.

Как сообщает Telegram-канал судейского сообщества региона, предприниматель Борис Штеер открыл в арендованном помещении батутный центр Gravit. В деле указывается, что для организации досуга по прыжкам на батуте привлекались инструкторы-консультанты с недостаточным уровнем теоретической и практической подготовленности, не имеющие необходимой квалификации, информирование клиентов о рисках травмирования и правилах личной безопасности не проводилось.

Расследование установило, что в 2020-2021 годах в батутном центре травмы различной степени тяжести получили 19 человек, большая часть из которых — несовершеннолетние. Предпринимателю инкриминировали ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг), вину он признал частично.

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Илья Николаев