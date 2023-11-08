Челябинскстат: реальная зарплата в регионе выросла на 10,1%

По итогам января-августа 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата в Челябинской области составила 55,8 тыс. руб., что на 15,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реальная зарплата, скорректированная на инфляцию, увеличилась на 10,1%, сообщает Челябинскстат.

Самая высокая среднемесячная начисленная зарплата в январе-августе 2023 года наблюдалась у работников, занятых профессиональной, научной и технической деятельностью – 75,2 тыс. руб., самая низкая у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания – 31,3 тыс. руб.

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