Платежи за накопление ТКО для населения за октябрь будут выставляться уже по новому нормативу

В ноябре жители региона получат квитанции с новыми нормативами за вывезенные в октябре твердые коммунальные отходы, предупреждает министерство ЖКХ Пермского края. С октября в Прикамье применены утвержденные на федеральном уровне новые нормативы накопления для каждой категории потребителей.

Применение новых нормативов накопления ТКО будет разделено по потребителям: для жителей многоквартирных домов норматив установлен 219,4 кг в год, для ИЖС — 257,43 кг в год. В денежном выражении для жителей МКД плата за вывоз мусора составит 108,3 руб. в месяц с человека, для жителей частных домов — 127,07 руб. с человека.

Введение нового норматива связано со вступлением в силу решения Пермского краевого суда об отмене нормативов накопления ТКО для населения, которые действовали с сентября 2022 года. Истцом по делу выступила Ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт». В министерстве поясняют, что до того, как были в судебном порядке отменены действующие в Пермском крае нормативы для населения, плата на человека составляла 117,18 руб. независимо от того, проживает человек в многоквартирном доме или в индивидуальном домовладении.