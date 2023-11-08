В Свердловской области скончалась бывшая глава городского ОБЭП

В Свердловской области 6 ноября на 66 году жизни скончалась бывшая руководитель отделения по борьбе с экономическими преступлениями милиции Красноуфимска Любовь Елисеева. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД «Красноуфимский».

Любовь Елисеева родилась в 1958 году в селе Еманча Артинского района. Службу в милиции Красноуфимска она начала в 1979 году, где сначала занимала должность инспектора отдела по борьбе с хищением социалистической собственности, а затем была повышена до старшего инспектора. С 1987 по 2004 года она руководила отделением по борьбе с экономическими преступлениями. Впоследствии ушла на пенсию в звании подполковника милиции.

В 2017 году госпожа Елисеева стала главным специалистом направления по работе с ветеранской организацией полиции Красноуфимска. Также она была одним из создателей музея милиции города.

Прощание с экс-главой городского ОБЭП пройдет сегодня, 8 ноября, в 11:00 в Красноуфимске на ул. Ушакова, 29.

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