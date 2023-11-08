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СКР требует доклад о расследовании половых преступлений против детей на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проведении проверки по факту преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Фото: пресс-служба СКР

Фото: пресс-служба СКР

В сети было опубликовано видеообращение супружеской пары из Краснодарского края, выразившей обеспокоенность по поводу расследования обстоятельств преступления сексуального характера в отношении ребенка. Мужчина и женщина утверждают, что были еще несколько потерпевших.

Следователи Краснодарского края проводят доследственную проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Андрею Маслову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Татьяна Ручкина

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